金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）日前宣布1年多的戀情告吹，雙方雖無緣當戀人，不過兩人沒交惡，還一起直播說明分手，不過金剛今（18日）則被掀起過往情史，金剛曾交往港星F級火辣港星陳蕊蕊，雙方一度論及婚嫁，金剛遭指交往陳蕊蕊還不知足，甚至同時追求「港版瑤瑤」林芊妤，面對情史負評，金剛沒有回應，他稍早則在網上曬出愛車被滴鳥屎照，無奈說：「這隻鳥到底吃了什麼？」

小嫻、金剛1年多的戀情成過去式，兩人強調是彼此的個性差異，最後選擇分開、退回朋友關係，雙方也沒有反目成仇，上周還一起直播把分手始末講清楚，不過金剛今（18日）則被《鏡週刊》報導指出，他處理雞翅副業態度較為懶散，甚至太依賴小嫻，最後成為兩人情變的導火線。

就連金剛過去的情史也被挖出，曾到香港發展10年的金剛，曾交往F級火辣港星陳蕊蕊，雙方一度論及婚嫁，但金剛遭指當時交往陳蕊蕊還不知足，甚至同時追求「港版瑤瑤」林芊妤，還有傳聞指出，都是陳蕊蕊負責家裡開銷、照顧金剛。

面對過往的情史負評，金剛沒有回應，經紀公司則向媒體表示，金剛都積極配合工作需求，至於感情則是私領域，公司不會過問太多。而金剛則懶理風波，他稍早則在網上曬出愛車被滴鳥屎照，無奈說：「這隻鳥到底吃了什麼？」還吸引網友留言：「識貨」、「你的車太亮了才會這樣啦！」、「你什麼時候變成了鳥界敵人？」、「可以買樂透」。