瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席大陸經濟學家汪濤發表報告指出，受疫情衝擊，使中國4月經濟增長走弱，預期5月供應鏈擾動情況會逐步改善，持續復工復產，帶動投資及生產回穩反彈。但動態清零政策會持續限制經濟活動，抑制消費者預期，導致企業推遲生產和資本開支。她預計第二季GDP以年率計按季跌6％，按年增速降至2％以下。

報告指出，近期當局已經加大政策支持，預計未來有望繼續加碼，預期政策支持主要針對推升基建投資和放鬆房地產政策，例如放鬆地方政府融資平台融資、商品房預售資金監管、支持房地產開發商發行在岸市場債券等。但當局繼續堅持動態清零政策或會限制這些政策支持措施的有效性，但對基建投資的影響會較小。

汪濤預期，雖然5月經濟增長勢頭有望復甦，但動態清零政策會持續限制經濟活動，抑制消費者預期，導致企業推遲生產和資本開支。她預計第二季GDP以年率計按季跌6％，按年增速降至2％以下。若防疫政策沒有明顯放鬆、或無大幅政策支持，全年GDP增長4.2％的預測將面臨顯著下行壓力。如果政府溫和放鬆防疫政策，物流和生產擾動消退，仍預計第三、四季經濟增長會回穩反彈。