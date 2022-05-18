江疏影、彭昱暢雨中談情。（愛奇藝國際提供）

彭昱暢化身貼心小奶狗男友。（愛奇藝國際提供）

近期影音平台熱播劇中女性魅力大爆發，可以看見女性們在職場中敬業、面對困難無所畏懼的態度。江疏影在《女士的法則》以實習律師之姿，頂著大紅唇化身「跩姐」，不畏對手律師施壓，仍勇往直前搜羅證據，替委託人爭取最佳公道；Angelababy楊穎在諜報古裝《風起隴西》詮釋最美女間諜，女性剛柔並濟的樣貌，情牽三國男人們的心。而熱播韓劇《Shooting Stars流星》，李聖經飾演經紀公司宣傳組長，每天為了公司藝人出包，透過自己強而有力的宣傳話術與媒體上演諜對諜，時刻提心吊擔深怕一個意外，讓頂流明星完美人設穿幫，三種不同的職場女性展現出不同性格的風情魅力。

除了女主角們打拼事業的風采外，這些職場女強人在面對感情時也有不同的魅力，江疏影、Angelababy楊穎、李聖經皆在劇中上演辦公室戀情。江疏影在《女士的法則》與彭昱暢上演姐弟戀，她當起樹洞溫柔安慰傷心男友，背後環抱傾聽對方煩惱，讓人完全招架不住；Angelababy與白宇在《風起隴西》雖分屬不同陣營的間諜，但言語間流露情愫，她告別白宇的「珍珠淚」，壓抑的情感讓觀眾跟著一起心疼。李聖經則被公司大明星金永大告白，男方以為的浪漫卻成女方臉紅慘叫的回憶，兩人究竟何時彼此頻率能對上，成看點之一。

其中《女士的法則》以兩位女律師搭檔一路披荊斬棘破案的職場故事為主線，但網友還是相當關注劇中江疏影與彭昱暢感情線，沒想到她戲裡談感情宛若霸總上身，霸氣對因停職暫無收入的彭昱暢喊：「我養你！」兩人還在雨中激吻，相當有CP感，江疏影透露，只要一拍兩人稍微親密一點的戲份，對方耳朵就紅了。她更自曝在戲中與彭昱暢情侶間相處鬧矛盾時，直接壁咚男方，是自己沒做過的事。

江疏影所屬工作室發佈她在劇中的霸總語錄，包含：「我不喜歡在我要找你的時候，找不到你。」、「請我吃飯？我有飯吃的。」、「別人說什麼就信什麼，這是沒有主見的表現。」把純情奶狗彭昱暢撩得不要不要，讓男方直接送上可寫下任何要求的專屬法典，第一條就替她寫上「享受專屬早餐服務」，相當聽話的表現也讓御姐江疏影很滿意。