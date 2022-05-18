第33屆流行音樂金曲獎今（18日）公布入圍名單，詹雯婷（Faye）今年以《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》專輯一舉入圍4項大獎，包括最佳華語專輯、年度專輯、最佳華語女演唱人，並以〈融雪〉這首歌入圍最佳單曲製作人。今下午直播公布入圍名單當下，Faye躲黑漆漆的房間裡，盯著手機同步收看網路直播，看到入圍消息激動不已，暗暗啜泣。

Faye事後透過所屬亞神音樂表示：「入圍對我來講就是莫大的肯定，入圍女演唱人已經覺得很不可思議，再聽到單曲製作人及專輯都入圍，更是極大的肯定！能夠入圍專輯及製作類的獎項，是我之前完全不敢想像的。」親耳聽到入圍名單時，她真的是為所有從一開始就陪著她參與了這張專輯製作的人感到特別特別特別開心，這張專輯及製作類的獎項能入圍都是這些幕後英雄的功勞，她也感慨地說：「我對我的小小核心製作團隊，終於可以有交代了！他們真的陪我辛苦了很多年，也被我刁難了好久，謝謝這個最重要的團隊的付出與信任，專輯入圍是對幕後工作者的最大鼓勵，感謝所有評審的看見與肯定。」