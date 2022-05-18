集集鎮長陳紀衡表示，年年發函縣府要求送葬隊伍進入集集鎮內禁止撥放音樂，但環保局、警察局互踢皮球，建議縣府裝設聲音照相科技執法，不僅減少人力也能有效遏止。(示意圖／吳建輝攝)

南投縣集集鎮私立慈德寺，是彰投地區唯一的火化場，每年服務上萬「大體」，受民間習俗影響，樂隊、電子花車、誦經團等，當地居民一大清早就要受佛樂洗禮，嚴重影響生活品質，集集鎮長陳紀衡表示，年年發函縣府要求送葬隊伍進入集集鎮內禁止播放音樂，但環保局、警察局互踢皮球，建議縣府裝設聲音照相科技執法，不僅減少人力也能有效遏止。

南投縣議會18日召開第19屆第7次定期會，會中議員王秋淑指出，收到許多集集民宿業者、居民投訴，殯葬業者佛祖車、鑼鼓陣、電子花車近到市區時，產生大量噪音，影響生活品質，最可憐的是民宿業者的生意，客人住過因觀感不好，就不再回流。

陳紀衡表示，慈德寺淡季一天火化10多具大體，高峰則近百具，清晨從八張街右轉民生東路上油車坑，殯葬車輛鑼鼓喧天，年年依殯葬管理條例第68條規定發函給縣府，要求進鎮關閉送葬音樂，但得到的是警察局與環保局互相推託，他知道有執法權責的問題，但若2個單位同時偕同取締，相信就能得到很大的改善。

陳紀衡說，他認同傳統民俗活動也尊重，但噪音部分問題已經困擾當地居民許久，公所只能加強告示牌，但坦言這種方法沒用，希望縣府能夠強硬起來，若礙於人力無法現場取締，建議縣府現行已經有聲音照相科技執法，相信能發揮遏止噪音車效果。

環保局長李易書表示，目前國內聲音照相科技執法都是針對車輛改裝排氣管噪音，取締項目不同，未來會與民政處討論，研議規畫特定路線、時間來禁止相關民俗活動；民政處長吳燕玲則說，將透過葬儀商業同業公會邀集相關業者進行約束。