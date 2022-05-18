疫情持續升溫，嘉義縣布袋觀光漁市生意飽受衝擊，近1個月遊客量消失近5成，平常日幾乎沒客人。（翁億頴提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情持續升溫，嘉義縣布袋觀光漁市生意飽受衝擊，近1個月遊客量消失近5成。（翁億頴提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情持續升溫，嘉義縣布袋觀光漁市生意飽受衝擊，近1個月遊客量消失近5成，平常日幾乎沒客人，不少店家為節省開支，平日只能關門休息，等假日再營業，百位攤商快撐不下去，聯手向「二房東」嘉義區漁會陳情，盼共體時艱，比照去年三級警戒期間減免租金，區漁會表示會進一步研議。

本身在觀光漁市內經營餐廳的布袋岑海里長翁億頴說，解除三級警戒後，生意穩定回流，但隨疫情擴大，遊客量愈來愈少，尤其進入5月後，整體下滑十分明顯，起碼少了5成，很多攤商考量到員工生計，不是賠錢苦撐，就是平常日休息，周末再多少賺度小月。

翁億頴說，雖政府朝共存開放推進，但民眾自我保護意識高，加上染疫、隔離人數愈來愈多，生意實在難做，又看不到疫情盡頭，150多個攤商才會連署，希望區漁會能理解攤商做生意不容易，協助減收租金，幫忙度過艱辛的日子。

嘉義區漁會顧問林俊雄說，前兩年疫情期間，政府都有祭出升級或管制措施，導致攤商有一段時間無法營業，現疫情影響百工百業，可以體會攤商心情，會再觀察接下來疫情發展和市場景氣，由理監事研議是否比照三級警戒期間調降租金。

由於區漁會是向縣府承租土地再轉租經營觀光漁市，縣府農業處漁業科長張建成說，如區漁會減免攤商租金，縣府也會比照去年模式減免土地租金。