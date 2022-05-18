羅智強出局！藍營桃園人選確定 張善政：打造「微笑桃園」

桃園市長選戰，國民黨早有前台北市議員羅智強、立委呂玉玲宣布參選，立委魯明哲鬆口、立委萬美玲也常被點名，豈料中常會今下午徵召前行政院長張善政參選，黨內一片譁然。萬美玲直呼很吃驚，覺得對地方少了一點尊重，恐要先花時間讓地方團結才能共同輔選。

萬美玲表示，徵召張善政相當於把規格拉到大選等級，而張善政的學經歷都很好，算是很有誠意的提名，不過地方都沒有收到相關消息，在沒有溝通過的狀況下直接徵召，少了一點對地方的尊重。

萬美玲說，桃園的母雞人選遲未出現，地方也都很焦急，隨著羅智強、呂玉玲接連宣布參選，魯明哲也逐漸鬆口，讓中央黨部了解地方有哪些可用的戰將，但不曉得中央早已擇定人選。

萬美玲認為，即便羅智強、呂玉玲、魯明哲甚至是她本人，都不是中央圈定的市長人選，但他們都在地方深耕多年，未來也將是最大的輔選力量，卻沒有事先與地方意見領袖們溝通與協調，她憂心中央此舉要花很多時間讓地方再次團結，不過既然人選已定就會全力輔選。