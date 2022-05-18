行政院顧問鄭宏輝（左）與醫護人員。（圖／取自鄭宏輝臉書）

本土疫情不斷升溫，新竹市昨日（17）累積確診人數達破萬例，引發民眾恐慌。行政院顧問鄭宏輝特別上前線挺醫護，除送上在地名店美食，更與院方醫護人員討論設置大型篩檢站的可行性，以及彈性開放診所加入篩檢的行列，盼能讓輕、重症患者分層分流，維持醫院的醫療量能。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，他特別準備千份美味餐點到新竹市四所醫院關心篩檢量能，包括台大醫院新竹分院、馬偕醫院、國軍醫院新竹分院、南門醫院，他也要向無數在前線奮鬥的醫護人員表達誠摯感謝。

鄭宏輝指出，醫院要負擔PCR篩檢工作，也是照護重症患者的最終防疫防線，其實考驗著各地醫療資源量能，醫護人員更是面對染疫風險與龐大照護壓力。他也與院方醫護人員討論設置大型篩檢站的可行性，以及彈性開放診所加入篩檢的行列，讓輕、重症患者分層分流，維持醫院的醫療量能。

不僅如此，鄭宏輝強調，問起目前的院內情形，醫護人員疲憊的說其實大家都很努力，希望疫情早日平息。而全台疫情延燒，新竹市累積確診人數破萬例，台灣朝著與病毒共存的目標前進，依照指揮中心推估疫情趨勢，最快本周五就會迎來疫情高峰。對醫護人員們除了說聲謝謝，更要說聲「辛苦了」。