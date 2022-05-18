羅智強出局！藍營桃園人選確定 張善政：打造「微笑桃園」

【LIVE直播】傳藍營徵招張善政選桃園！ 黨主席朱立倫中常會說明｜2022.05.18 @中時新聞網

國民黨中常會今突襲徵召智庫副董事長張善政選年底桃園市長，黨主席朱立倫致詞時表示，張的行政資歷與產業經驗是桃園所需，是國民黨與朱最負責向桃園市民推薦最優秀、最好，能讓桃園未來更好的好市長候選人。

對於爭取黨提名參選桃園市長的立委呂玉玲與黨前副祕書長羅智強，朱說，謝謝兩人付出的辛苦與努力，但徵召張善政參選，只能說最後黨的決定，就是希望大家都能團結起來，讓桃園贏、讓桃園更好，桃園值得最好的市長、更好的未來。

朱立倫指出，桃園未來要打造為國門之都、科技新都，現在不是誰想選市長，而是誰能改變這個城市，張善政有領導能力、行政經驗、國際觀、工程實務、科技業肯定，相信是國民黨最需要的桃園市長候選人。

朱立倫表示，面對桃園市長提名，心中只有一個標準：誰可以讓桃園更好？「桃園是我的家，我身在桃園、長在桃園，有幸擔任8年桃園縣長，我比誰都希望桃園贏、希望桃園更好」。

朱立倫說，張善政年輕時就是台大教授，2000年到Acer擔任副總，之後再轉任Google擔任總監，總共在桃園龍潭渴望園區工作12年，對桃園這塊土地有深厚情感；之後任科技政委、科技部長、政院正副院長，國際觀、科技專業都獲肯定。

朱立倫表示，桃園是國門之都，需要一位有國際觀的市長；桃園是亞洲矽谷、科技新都，要科技人擔任市長；桃園是航空城，要推動捷運興建與鐵路地下化等各項工程，要有工程師領導市府團隊，張善政都是回應桃園現階段需求最好人選。

朱立倫認為，今天的張善政一定是桃園最好的市長，但現在不一定是會選舉的候選人，這幾天點頭、願意扛下來，張已允諾要以2000年初到桃園工作面對客戶、廠商、用戶精神，希望用戶能夠滿意、客戶能夠買單。

朱立倫說，張善政已加入國民黨，也領有黨證，接下來會實實在在、腳踏實地、努力深根，讓桃園人看到不一樣的張；國民黨有新政治、新理念，負責任推出最適合這個城市發展的市長候選人。

朱立倫懇託黨內同志表示，民進黨希望看到國民黨亂，對手希望國民黨不好，但國民黨沒有時間，今天下定決心，也謝謝張善政下定決心跟國民黨一起打拚。