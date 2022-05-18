國民黨主席朱立倫今天突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發爭取提名已久的立委呂玉玲不滿，開第一炮怒轟「沒有溝通！亂無章法！不能接受！」呂玉玲表示，她感到非常震驚與不解，朱主席從未與她溝通、討論，證明黨內提名根本是亂無章法。對於下一步，她也說不排除任何動作。

呂玉玲表示，自她宣布參選桃園市長以來，不管是黨中央、桃園地方，都是普遍祝福，她也持續在地方傾聽、爭取市民與鄉親支持，黨中央對她，也僅止於約談徵詢意願，並未有更進一步的動作。現在在中常會開會前兩小時，突然放出訊息，要提名張善政，已經令外界大感意外與震驚，呂玉玲質疑，黨的機制在哪裡？如果這樣突襲式的宣布，那還需要選策會嘛？這種亂無章法的宣布，根本就是視黨提名機制於無物。

呂玉玲表示，從她宣布參選之後，對黨中央她一直保持尊重的態度，即便屢屢有人對她公開批評，她也從不對外放話，甚至口出惡言，就是為了黨好，她也始終相信黨會有一個協調機制，來妥善處理桃園市長提名，所以她積極衝刺。現在黨中央用這種粗糙的方式宣布，不僅僅是傷害了黨的威信，地方支持者也會失去信心，這對年底大選是絕對不利的。

呂玉玲最後表示，從朱立倫到黨中央選策會，從來沒有人與她告知，或討論有關張善政參選桃園市長一事。對於這種突襲式的宣布，她不能接受，朱跟黨中央必須要有一個信服的說法，至於下一步，她還在謹慎思考，任何動作都不排除。