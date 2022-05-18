新北市長侯友宜宣布成立到宅照護隊，由醫檢師、醫師到宅為65歲以上獨居長者且行動不便或身障者提供快篩、問診、投藥、服務等一條龍式照護。（新北市社會局提供）

新北今新增2萬7230例確診，居隔列管5萬1264人，破歷史新高，居家照護有11萬8285人，可解隔2萬1625人、預計康復解隔1萬9130人。新北市長侯友宜今宣布明起成立「到宅照護隊」，由醫檢師、醫師到宅為65歲以上獨居長者且行動不便或身障者，提供快篩、問診、投藥、服務等四合一一條龍式照護，以爭取診治時效，保護長輩和身心障礙者的健康。

侯友宜指出，新北市列冊有案的獨居長者約4000人，獨居且行動不便的身心障礙者也有1500人。因近期疫情嚴峻，確診人數不斷激增，考量獨居長者及身障者如有身體不適、疑似染疫，因為沒有親人可以陪同篩檢、就醫，因此決定成立到宅照護隊。

侯友宜表示，19日起將結合同仁醫院、新北市牙醫師公會及醫檢師公會等整合式服務，當醫檢師到宅快篩，若發現呈陽性，立即透過現場視訊，由同仁醫院專業醫師做問診，並現場給予基礎用藥，後續將連結社區藥師針對症狀持續供藥，並關懷健康及生活支持。

新北市社會局補充，去年6月在疫情高峰期間，因家戶感染占約4成，為避免感染擴大，新北市就有成立到宅快篩隊，到有確診者的家戶，為家內兒少、老人和身障者做快篩。這次成立到宅照護隊，進一步提供快篩、問診、投藥、服務等四合一照護，整合串聯社福、醫療、民政三大系統，以避免個案輕症轉中重症。所需經費由無名氏捐贈給新北市防疫基金專款專用。服務專線為0800-292929，每日上午9點至下午7點。

侯友宜提醒，今起65歲以上長者快篩陽可立即給藥，新北有13家醫院提供服務，包括部立台北醫院、台北慈濟醫院、部立雙和醫院、樂生療養院、亞東醫院、淡水馬偕、新北市立聯合醫院、恩主公醫院、新店耕莘醫院、永和耕莘醫院、新北市立土城醫院、輔大醫院、新泰綜合醫院。

而快篩陽的65歲以上長者「經醫師診斷有需要直接開立抗病毒用藥」，新北976家基層診所也提供遠距通訊診療，民眾可至新北衛生局網站或健保快易通APP查詢預約，領藥可自行取藥或請社區藥局協助送藥，不用等PCR與法傳系統，以快篩陽視同確診方式來看診。