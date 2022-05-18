1名網友在《爆廢公社》發文，他姐姐看到一篇廖老大連鎖飲料店的轉讓文：「民眾用36萬元加盟，要以43萬元頂讓，還表明現在加盟金是60萬元，如果買了以後再轉讓可以現賺17萬」，姊姊詢問他值得買嗎？原PO表示，他懵了，根本就是黃牛行為，貼文一出引起熱議。

網友在爆廢公社發文，有民眾元先以36萬加盟，用43萬元頂讓，並表示當前加盟金調整為60萬，買來再頂讓可以現賺17萬。（圖／截自爆廢公社）

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，他姐姐看到一則43萬元頂讓廖老大連鎖飲料店的貼文，問他值不值得買，但他記得先前看到廖老大貼文寫加盟金36萬，文中卻提到花43萬還有賺？讓原PO當場懵了。

廖老大先前公開加盟連鎖餐飲的24個規定，現有27個，第一項就是加盟金為36萬元。而該名PO文頂讓的民眾發文：「他以36萬元的價格加盟後，用43萬元的價格頂讓，而目前現在總公司加盟要60萬，他雖然加盟於優惠時段36萬，但跟他買後再轉讓，現賺17萬」，原PO傻眼表示，對方這樣賺價差根本就是黃牛啊！

文章曝光後，網友們紛紛留言：「店面坪數0，頂讓設備0，意思是你花了43萬之後，還要花一堆」、「轉手賺加盟金差價，真聰明」、「把經營權當炒股炒起來」、「這不叫頂讓吧！應該是轉讓名額比較合適」、「話術就對了，跟他說30萬頂，不然他要賠36萬」、「進可攻退可守的概念」。

據了解，廖老大的加盟規則有提到，「加盟主可頂讓加盟店，頂讓時，需向總公司支付2萬元手續費。」而原先的加盟金為36萬元，現在更改為60萬元，且「加盟者可無期限找店面開店，總公司不退還加盟金」。