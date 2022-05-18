台股周三延續反彈動能，盤中緩步上升走揚，電子族群領漲，金融、航運類股走揚帶動下，午後達當日高點16316.58點、上漲260.49點，尾盤指數略回落，16300得而復失，仍穩住10日線16092.44點，大盤連兩天狂漲近400點，後續劍指月線16393.58點。兩位本土法人認為，須觀察美10年期公債殖利率以及美股走勢。

周三終場收盤，加權指數上漲240.77點或1.50%，報16296.86點，成交量略增2340.93億元，惟量能略顯不足；櫃檯指數上漲1.75點0.89%，報197.74點，成交量716.95億元。

晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)雙雙收漲逾1.5%，分別報538元、50.9元，台積市值達13.95兆元，14兆元尚未成就。

面板雙雄群創(3481)、友達(2409)成交量名列冠、季軍，收漲超過半根漲停板，而成交量亞軍由華新(1605)拿下，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)，以及鴻海(2317)、新光金(2888)、華邦電(2344)皆列入前十大。然航空雙雄股價不同調，華航漲逾1%，長榮航則收小黑。

金融類股擺脫防疫險理賠爭議及海外投資損失疑慮的陰霾，合庫金(5880)、華南金(2880)、玉山金(2884)、富邦金(2881)等均強漲4%以上，類指漲幅達上市第二，漲幅第一由電纜3.33%奪得，金融、光電、其他、玻陶齊力漲逾2%。鋼鐵、航運也回神，貨櫃三雄甩開國際航運業者看壞下半年運價的陰影，加上散裝市場需求看升，萬海(2615)漲幅超過3%最威，長榮(2603)、陽明(2609)漲約1%。而東陽(1319)3、4月營收、獲利繳出不錯成績，在出貨增加、台幣貶值兩大利多下，AM零組件族群表現持續強勁，耿鼎(1524)攻鎖漲停，東陽漲逾半根漲停，堤維西(1522)也收紅。

電子、半導體拉尾盤，但生醫、航運、金融等尾盤則略微向下拉。成交比重，電子、半導體占比提升，電子穩6成比重，航運下滑失守1成比重。

立凱-KY(5227)與美企簽署MOU，提供磷酸鐵鋰及磷酸鐵錳鋰(LMFP)等鋰電材料專利與技術授權，激勵股價再度跳空漲停，鎖住72.6元站上月線。

華南投顧董事長儲祥生建議，投資人需關注周三美股表現，若美股回檔幅度不大或持續上漲，則市場更具信心，周四台股追價力道有望提升。他也建議投資人現階段仍聚焦半導體族群為主，IC設計、航運族群是盤面重點，尤其航運第2季表現仍然備受看好，有望持續表現。

台股連日回彈，而台股面臨五窮六絕魔咒，520行情是否能添動能？目前大陸疫情緩和，上海啟動分階段復商復市、美國經濟數據仍佳，台系電子廠喘口氣，玉山投顧研究部協理湯麒國認為，可從國際市場動向作為關注指標，若美10年期公債殖利率不再大幅上揚，看好半導體、蘋概等電子權值有反彈機會。