邊境鬆綁指日可待，旅遊業者雄獅(2731)為加速布局後疫情時代商機，集團17日與弘光科大簽署策略聯盟，雙方將透過產學經驗交流，提供學生參訪、見習、實習機會與就業媒合，開創觀光業更多元寬廣視野，共同培育相關產業所需人才，迎接後疫情時代觀光產業新挑戰。

代表與弘光科大簽約的雄獅集團總經理陳奇漢表示，集團包括雄獅旅行社、傑森整合行銷、欣傳媒、欣食旅、雄獅通運等公司，積極疫後轉型與創新經營，並為長輩量身打造雄獅「大人囝仔聚樂部」，弘光科大擁有民生領域多元人才，雙方擬進一步合作強化中部地區人才招募。

陳奇漢指出，雄獅在疫後宣示轉型為生活產業集團，因應出境旅遊復甦、並持續經營國旅市場，除逐步擴編人力也調整組織架構，與弘光科大簽署策略聯盟展開產學合作，透過產學交流提供學生參訪、見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的生活產業人才。

陳奇漢表示，疫情後國際旅客將增加，雄獅對此強化一條龍台灣旅遊服務，布局鐵道觀光、取得美學觀光列車「鳴日號」及「藍皮解憂號」的經營權，而拓展山林和鐵道觀光需要更多專業觀光人才，攜手弘光科大讓學生在還沒畢業前，便對產業有更深認識，更能與業界接軌。

弘光科大校長黃月桂表示，雄獅集團在疫情挑戰下仍積極轉型與創新經營，如投資布局鐵道觀光，疫情後對台灣觀光產業市場亦逐步規劃擴編人力，將旅遊產業導入生活產業。學校與雄獅建立夥伴關係，能把業界實務經驗帶入學校，讓學校培育更多的相關人才。

黃月桂認為，雖然近期國內疫情升溫，但國人做好嚴謹防疫措施、打完疫苗，生活會逐漸恢復正常，迎接後疫情時代。弘光科大培育護理、運動休閒、餐飲旅館、外語、行銷與樂齡市場等方面專業人才，看準後疫情的觀光市場需求，相信攜手雄獅能達到產學雙贏。