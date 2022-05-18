房主售屋須提防黑心仲介手法！部分不肖業者為了賺取不當利益，提供過時的實價登錄資訊，企圖壓低房屋價格，再聯手投機客賺差價；黑心仲介若是發現屋主不願委託，則先誆稱能賣到高價騙取委託，等賣不出去後再力勸屋主壓低房價，最後依然是串通投機客行低買高賣的無良行徑。永慶房屋羅傑經紀人就曾經遇過類似案例。

永慶誠實提供房市行情 幫助消費者做出最佳決策

永慶房屋羅傑經紀人回憶道，去年有名屋主主動走進店裡，說明自己在內湖有一間三房、約45坪的房屋想要出售。房屋除了有耐震設計，附近也有公園綠地、交通方便等條件，因此想了解同類型房屋的房市行情。

羅傑經紀人遂根據屋主提供的房屋資訊製作簡報，向屋主分析說：與屋主相同大樓的物件，最近一次的成交紀錄是每坪約67萬元，但此價格是一年多前的資訊；考慮到最近一年房市熱絡，房價明顯上漲，因此只能做參考。所以永慶房屋以內湖周遭社區中，相同或相近的房屋類型近一年成交價漲幅進行分析，指出當地房價漲幅約在11-15%左右，因此建議屋主可以以每坪75-77萬元，總價約3375萬元至3465萬元的價格區間出售。羅傑經紀人也提供屋主「誠實房價報告書」，完整記載房屋周遭社區的成交行情，給屋主做參考。

屋主聽完才透漏，他同時也有向其他仲介詢問行情，另名房仲業者以一年多前相同社區的成交價格，向屋主表示這個社區的成交案件少、價格也不高，因此建議屋主以每坪70萬元、總價3150萬元出售，為什麼建議售價會差那麼多？聽到這個數字後，羅傑經紀人向屋主說，同業未考慮近一年的房市漲幅，而僅拿同社區的實價登錄資訊做估價，因此開出低於市場行情200餘萬的價格，不但不精準，恐怕有意圖賤賣房屋之嫌。

黑心仲介見屋主不願委託 改口能高價出售房屋

屋主了解房市行情後，便委託永慶房屋協助出售。憑藉著永慶房屋的團隊聯賣優勢，很快地就找到合適的買家，最後以每坪75萬元、總價3375萬元的價格談定，一個月內順利成交，讓屋主和買家都相當滿意。屋主非常感謝羅傑經紀人，若是委由原先的仲介成交，他就會損失超過200萬元！

屋主還分享說，在買家賞屋期間，原先的仲介突然聯絡他，稱說自己找到對房屋很有興趣的買家，能夠幫屋主賣到每坪85萬元，甚至到90萬元的價格。屋主說，這些人連房子都沒看過，怎麼可能一下子就願意出這麼高的價格？而且這恰好證實了該名房仲業者的說法前後不一、估價毫不專業，對他們更感失望。

慎防黑心仲介賤賣房屋 多方取得房市資訊為上策

永慶房屋羅傑經紀人也指出，部分的不肖房仲業者先以片面、過時、不完整的房市資訊，讓屋主誤信過低的房價，再夥同投機客低買高賣，賺取價差；或是先以不合理的高價誘騙屋主委託售屋，再以房屋條件不佳、屋況不好、無人欣賞等理由，力勸屋主降價，降價後再由串通好的投機客購入，讓屋主蒙受損失。這些黑心仲介聯手投機客，以低買高賣的方式，坑殺屋主也坑殺消費者，破壞房市交易秩序。

消費者如要避免遭到黑心仲介坑殺，羅傑經紀人建議消費者多方比較房仲業者提供的成交行情資訊，並注意資訊是否有缺漏、或是選擇性呈現的跡象。羅傑經紀人說，永慶房屋以「先誠實再成交」為理念，提供消費者完整且一致的房市成交資訊；更推出「真房價保證」，以具體賠償措施宣示永慶房屋不與投機客合作，以具體行動持續捍衛消費者的權益。

永慶房屋羅傑經紀人建議消費者多方比較房仲業者提供的成交行情資訊，並注意資訊是否有缺漏、或是選擇性呈現的跡象。(圖/永慶房屋提供)
永慶房屋羅傑經紀人建議消費者多方比較房仲業者提供的成交行情資訊，並注意資訊是否有缺漏、或是選擇性呈現的跡象。(圖/永慶房屋提供)
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