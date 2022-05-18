房主售屋須提防黑心仲介手法！部分不肖業者為了賺取不當利益，提供過時的實價登錄資訊，企圖壓低房屋價格，再聯手投機客賺差價；黑心仲介若是發現屋主不願委託，則先誆稱能賣到高價騙取委託，等賣不出去後再力勸屋主壓低房價，最後依然是串通投機客行低買高賣的無良行徑。永慶房屋羅傑經紀人就曾經遇過類似案例。

永慶誠實提供房市行情 幫助消費者做出最佳決策

永慶房屋羅傑經紀人回憶道，去年有名屋主主動走進店裡，說明自己在內湖有一間三房、約45坪的房屋想要出售。房屋除了有耐震設計，附近也有公園綠地、交通方便等條件，因此想了解同類型房屋的房市行情。

羅傑經紀人遂根據屋主提供的房屋資訊製作簡報，向屋主分析說：與屋主相同大樓的物件，最近一次的成交紀錄是每坪約67萬元，但此價格是一年多前的資訊；考慮到最近一年房市熱絡，房價明顯上漲，因此只能做參考。所以永慶房屋以內湖周遭社區中，相同或相近的房屋類型近一年成交價漲幅進行分析，指出當地房價漲幅約在11-15%左右，因此建議屋主可以以每坪75-77萬元，總價約3375萬元至3465萬元的價格區間出售。羅傑經紀人也提供屋主「誠實房價報告書」，完整記載房屋周遭社區的成交行情，給屋主做參考。

屋主聽完才透漏，他同時也有向其他仲介詢問行情，另名房仲業者以一年多前相同社區的成交價格，向屋主表示這個社區的成交案件少、價格也不高，因此建議屋主以每坪70萬元、總價3150萬元出售，為什麼建議售價會差那麼多？聽到這個數字後，羅傑經紀人向屋主說，同業未考慮近一年的房市漲幅，而僅拿同社區的實價登錄資訊做估價，因此開出低於市場行情200餘萬的價格，不但不精準，恐怕有意圖賤賣房屋之嫌。

黑心仲介見屋主不願委託 改口能高價出售房屋

屋主了解房市行情後，便委託永慶房屋協助出售。憑藉著永慶房屋的團隊聯賣優勢，很快地就找到合適的買家，最後以每坪75萬元、總價3375萬元的價格談定，一個月內順利成交，讓屋主和買家都相當滿意。屋主非常感謝羅傑經紀人，若是委由原先的仲介成交，他就會損失超過200萬元！

屋主還分享說，在買家賞屋期間，原先的仲介突然聯絡他，稱說自己找到對房屋很有興趣的買家，能夠幫屋主賣到每坪85萬元，甚至到90萬元的價格。屋主說，這些人連房子都沒看過，怎麼可能一下子就願意出這麼高的價格？而且這恰好證實了該名房仲業者的說法前後不一、估價毫不專業，對他們更感失望。

慎防黑心仲介賤賣房屋 多方取得房市資訊為上策

永慶房屋羅傑經紀人也指出，部分的不肖房仲業者先以片面、過時、不完整的房市資訊，讓屋主誤信過低的房價，再夥同投機客低買高賣，賺取價差；或是先以不合理的高價誘騙屋主委託售屋，再以房屋條件不佳、屋況不好、無人欣賞等理由，力勸屋主降價，降價後再由串通好的投機客購入，讓屋主蒙受損失。這些黑心仲介聯手投機客，以低買高賣的方式，坑殺屋主也坑殺消費者，破壞房市交易秩序。

消費者如要避免遭到黑心仲介坑殺，羅傑經紀人建議消費者多方比較房仲業者提供的成交行情資訊，並注意資訊是否有缺漏、或是選擇性呈現的跡象。羅傑經紀人說，永慶房屋以「先誠實再成交」為理念，提供消費者完整且一致的房市成交資訊；更推出「真房價保證」，以具體賠償措施宣示永慶房屋不與投機客合作，以具體行動持續捍衛消費者的權益。