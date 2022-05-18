中信金(2891)今舉行法說會，財務長暨發言人邱雅玲今天表示，上修對台灣央行今年全年升息的幅度，最新的上修預期為全年升息2.5~3.5碼。至於防疫保單，中信產目前收到40萬件，每天理賠約500萬元，不排除由台壽保對中信產險增資，至於增資多少金額，仍待內部評估。

邱雅玲指出，由於新台幣匯價由去年的27.69元貶值到今年29.8元，使台灣經濟承受輸入型通膨壓力；此外，疫情升溫也打壓消費和內需強度。

邱雅玲表示，今年影響全球經濟發展的4大因素包括：俄烏戰爭，大陸封城，通膨威脅，央行升息。今年台灣經濟成長率「保4」的困難度增加，預估今年GDP微降至3.5%，而全年的CPI年增約為2.7%。

對於台股的看法，邱雅玲認為，台灣基本面仍佳，因此對台股依然看好。至於新台幣匯價，受到外資匯出和FED鷹式升息下，短線看30元，年底則在29~30區間。