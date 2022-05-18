儘管外在環境變數不少，IET-KY(英特磊)(4971)今年營運成長趨勢未變！IET-KY董事長高永中表示，從訂單來看，今年營收可望正常成長，毛利率也會有好的表現，全年維持年成長10%到20%目標。

IET-KY今天下午參加櫃買中心業績發表會，IET-KY主要產品為砷化鎵(GaAs)磊晶晶片、磷化銦(InP)磊晶晶片、銻化鎵(GaSb)紅外線探測器磊晶晶片及氮化鎵(GaN)磊晶晶片，由於高毛利產品比重增加，不僅帶動IET-KY今年第1季獲利攀升，今年第2季及全年業績亦可望維持成長。

高永中表示，公司持續研發創新，強化產品品質與生產效率，增加生產機台，同時積極投入MBE主流產品的開發，並專注於開拓磷化銦、砷化鎵、銻化鎵及氮化鎵磊晶產品與國際市場，其中磷化銦部分，磷化銦磊晶產品多為5G基礎建設及高頻光纖網路中關鍵元件，客戶訂單持續增加，今年各主力產品可望成長，第2季重點仍在確保準時交貨，同時與大廠合作研發磷化銦磊晶產品用於醫療，消費及工業用市場。

在砷化鎵方面，高永中表示，砷化鎵主要客戶需求提高，高端產品比重增加，訂單定期釋出，公司將持續規畫適當產能利用率及成品庫存，第二家量產客戶VCSEL初步量產訂單正議價簽約中，第2季可開始生產；在銻化鎵部分，國外客戶對國防相關銻化鎵紅外磊晶片與環保應用磊晶片持續增加需求，訂單逐漸放量，本公司將支持客戶早日達成各項產品優化，取得量產訂單。以砷化鎵基板為材料的銻化鎵紅外磊晶片國防大廠訂單今年躍升，因單價高，有助拉高毛利，為第2季及下半年重點市場，公司將整合資源，逐步爭取更多訂單。

在氮化鎵(GaN)部分，超高濃度GaN二次生長磊晶服務客戶持續增加，未來潛在需求超過預期，IET-KY密切與客戶商討優化產品質量，確保準時交貨，研發選擇性磊晶技術，累積競爭優勢。

IET-KY第1季營業毛利為1億元，年增1.48倍，合併毛利率為45.52%，年增18.96個百分點，稅後盈餘為4209.5萬元，年增21倍，每股盈餘為1.16元，亦優於110年第4季的0.74元增加56.76%；累計前4月合併營收為3.01億元，年成長43.88%。

展望今年，高永中表示，美國升息、高油價、俄烏戰爭等變數雖然無法控制，從訂單來看，第2季將接近第1季，我們希望會比第1季更好，如果只看公司內部，下半年營收可望正常成長，全年維持年成長10%到20%目標，毛利率也會有好的表現。