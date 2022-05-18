專情的人通常很重感情，是不太可能做出絕情的舉動，不過《搜狐網》運勢專欄點出三個星座既最專情也最絕情，分別為摩羯座、處女座、天蠍座，他們談戀愛時很專一，並且可以愛得很深刻，但分手時卻可以狠下心，私毫不留情面，並且絕不回頭。

▍摩羯座

摩羯座愛上一個人是深刻且內斂的，他或許不太會說很多情話，但實際行動卻出賣了他愛你的事實。不過若是另一半出軌，絕情的摩羯會立刻上線，愛得再深、分手再苦，他都會絕情放下，因為另一半的人品很重要。

▍處女座

對處女座來說，感情並非生活的全部，但當真愛來臨時，他們可以愛得很深、很長。處女座對愛情有潔癖，投入的時候會義無反顧的去愛，但分手也能頭也不回的離開，因為絕情是對感情的尊重，也是對自我的負責。

▍天蠍座

天蠍座要愛上一個人不容易，他們可以一輩子單身，也能一輩子只愛一個人，既專情又念舊，不過當你成為前任時，他們絕對把你歸在「老死不相往來」的區域，因為錯過了就是錯過了，再想也要忘記，再愛也要離開。