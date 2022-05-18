高雄市方舟就業協會成立一年以來，原本聘用6名庇護員工，已經有4人進到一般競爭性職場工作了，分別從事美髮助理、工廠作業員、清潔員和飲料店的店員。協會希望透過肢體訓練，讓這些多重障礙的患者可以克服工作上的手腳不協調，幫助弱勢人士自立。

在飲料店工作、罹患多重障礙的35歲小珍覺得，很開心能夠在飲料店工作，感謝大家的協助。在就業服務員的輔導下，小珍透過工作找到成就感。

方舟就業服務協會於去年2月起陸續聘用身心障礙者，在中央公園捷運站的方舟庇護商店擔任手搖飲的門市人員，工作內容包含清潔、煮茶煮料、烘焙麵包蛋糕、飲料調製、客戶接待，以及送貨等。與一般烘焙飲料店工作內容一樣，唯一不同的是，在這裡容許學習速度慢、操作速度慢。

協會說，成立方舟庇護商店的目的是要讓身心障礙民眾在進入一般職場時，對於不足的能力，先在庇護商店訓練、調整，透過實作，模擬職場環境，循序漸進地讓身心障礙民眾逐漸適應工作，並接受職場帶來的壓力，最後在就業服務員的陪伴下進入職場。