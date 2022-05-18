北市士林陳姓女子，8日凌晨4時許返家，行經延平北路7段，遭穿著黑衣、黑帽的男子尾隨跟蹤，該男子裸露下體並用手做出不雅動作，警方獲悉積極偵辦，11日通知33歲高姓男子到案，他聲稱當天恍神，不知道為什麼跟著陳女，否認有裸露下體以及不雅動作，警方根據被害人指述，依公然猥褻罪移請地檢署後續偵辦。

高姓男子聲稱，當天凌晨外出是為了尋找可以釣魚的地方，不記得有跟著陳女，更否認做出不雅的動作，直至女子嚇得大叫「不准再過來！」他驚醒後趕緊離開。

女子返家後在網路上貼文，聲稱在藏禪寺、福安國中附近的巷弄，發現一名黑衣、黑帽的男子在工廠門口打手槍，更有網友在下方留言，社子島曾發生性侵案件，嫌犯遭判處23年徒刑，造成附近居民人心惶惶。

警方獲報後，擴大調閱周邊監視器鎖定高男身分，查出他多次類似不法舉動，涉犯公然猥褻、妨害風光等罪，並沒有暴力犯罪，並非性變態，警方經過3日偵辦再11日凌晨2時許，通知高男到案，他坦承有在現場，否認猥褻行為，警方依法移請士林地檢署偵辦。