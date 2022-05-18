林新醫院發聲明坦承：作業錯誤將患者PCR陰性誤植為陽性。（林新醫院提供）

台中市1名50多歲的陳太太因身體不適到林新醫院急診，曾做PCR採檢，當日即獲疾管署通知確診後，自己和家人乖乖在家居隔10天，未料卻因視訊問診才得知根本沒確診。對此，林新醫院坦承是誤植，病患及家屬居家隔離期間所造成工作及精神損失，院方將給予適當的補償與慰問。

日前有網友在網路爆料，台中一名50多歲陳太太因醫院作業錯誤明明沒確診，卻因被誤植為確診，家人和他都配合在家居隔10日，但最後才發現健保局的快易通系統是陰性。

對此，林新醫醫院表示，急診醫師當天主動幫忙做PCR結果是陰性，由於中央法傳系規定醫護人員必須在24小時內通報，因通報數量太多，人力不足，將陳姓病患PCR檢測結果「陰性」誤植為「陽性確診」。

院方強調，單位已深刻檢討，為了維持醫療量能及品質，已進行優 化相關流程，增加人手精確核對，以避免類似事件再 次發生。而致電關懷陳姓患者，她強調自己不會使用健保快譯通查詢檢驗結果，也未曾在爆料公社發表任何言論，她非常體諒醫院人員防疫期間的辛勞，希望此事件儘快落幕。

另對病患及家屬居家隔離期間所造成工作及精神損失，院方表示，會與再病患持續溝通，給予適當的補償與慰問。