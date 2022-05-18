國民黨中常會今天通過提名前行政院長張善政參選桃園市長投下震撼彈，桃園市基層傳出反彈聲浪，國民黨市議員黃敬平更直言，黨中央認為羅智強是空降，張善政何嘗不是，黨主席朱立倫捨棄公平的初選機制強硬提名張，此舉才是和桃園市的藍營支持者「魚死網破」，他痛批此提名根本是自尋死路，桃園市長一戰國民黨必敗，大悲無言。

黃敬平說，黨中央一直說羅智強是空降，但他至少已在桃園買房定居，在基層走動已經一段時間，提名張善政也是空降的人選，這樣的提名如何給羅智強與支持他的選民一個交代？也等於是打了羅一記耳光。他也批，張善政從未納入民調與檯面上的人選比過選民支持度，近期連民調最高的魯民哲鬆口若黨中央提名就會考慮，還有呂玉玲已花了這麼多金錢與心力準備參選，朱立倫的搞突襲不僅對羅智強、呂玉玲、魯明哲和萬美玲不公平，也是不尊重且完全背離桃園地方民意，反而會害死國民黨。

他直言，黨中央強硬通過提名張善政，簡直是強姦地方民意逼大家接受，他評估不僅桃園市長一戰未選先輸，且藍營市議員至少會掉5席以上，他自己會含淚輔選但也只能顧自己的選情，因為知道一定會被支持者罵死。