羅智強出局！藍營桃園人選確定 張善政：打造「微笑桃園」

國民黨在桃園選情恐出現大變化，國民黨主席朱立倫最快將在今(18)日下午徵召前行政院長張善政角逐桃園市長。文化大學廣告系主任鈕則勳直言，張善政形象雖好，可守成也可維穩，但缺乏攻擊火力及戰力，更非現階段藍軍支持者的菜，如此布局更無法與台北市蔣萬安建構「北桃連動」戰略。

對於張善政擬將參選桃園市長，鈕則勳提出4大問題：

一、他仍是空降，朱之前不是反對羅智強空降？現又大辣辣要張善政空降？地方會不會服氣便是一個大問題，朱不要以為搞定地方大咖，選民就會買單，畢竟時代不同，選民自主意識更強，特別是桃園的新移民。

二、張善政形象雖好，但太文弱，無法和台北市蔣萬安建構「北桃連動」戰略。坊間一直對蔣萬安的戰力有疑慮，若是國民黨在桃園能提名能辯敢衝的中壯派強將，便能和蔣萬安在戰略上形成攻守格局，相互聲援、強強聯手。另方面也形塑中壯接班的態勢與印象，訴求年輕及中間選票。

然現今張善政可能出線，便無法和蔣萬安有明顯的拉抬效果，「北桃連動」戰略也無法形成。

三、張善政平時可守成也可維穩，但缺乏攻擊火力及戰力，在藍軍支持者現今看到綠軍囂張、藍軍戰力太弱的情況下確實悶到極點，他們期待的絕對不是「溫良恭儉讓」的藍軍傳統政治人物，而是期待能辯敢衝、有戰力能制衡的「梟雄」或「戰將」，所以溫和的張善政絕非藍軍支持者的菜！

四、張仍屬於較老派政治人物，外界會視黨中央沒有讓青壯接班的企圖心。張雖然是形象牌，但是拓票力不足，無法彌補國民黨的最大弱點、訴求老k現在最缺的年輕及中間選民。