台灣首府大學驚傳停辦，校方這周陸續邀集學生、教職員工，開會說明相關安置計畫，但未有共識。有大三生不滿地說，花了3年卻不能保送畢業，如果找不到對應的科系，「乾脆就不要這個學歷了」；18日參加教職員工說明會的老師，多數主張希望學校能列為「專案輔導學校」，由教育部來接管，否則師生只能任由董事會宰割。

一名烘焙系三年級劉姓學生表示，昨天參加說明會時，學校說董事會決定停辦，並協助學生轉校，至於學生要求希望原校畢業等問題，感覺校方一直再迴避問題，講一些模擬兩可的答案，後來聽到很不爽，就直接離席了。

該生說，因為本身住善化，距離學校很近，選擇就近讀書，現在有烘焙系的學校可能不多，如果花了3年都不能保送到畢業，或找不到對應科系，那他決定直接休學，放棄這個學歷，畢竟已經花3年，不想再花4年，只為了念一個大學，「就因學校這個無知決定」。

針對教職員工安置規畫，校方今天舉辦說明會，被問到會中是否有結論時，參與的老師面露無奈，直言「怎麼可能」，連教育部今年通過實施的《私立高級中等以上學校退場條例》所要求的薪資保障都未達到，怎麼能達到共識？

該名老師說，學校只經營到7月底，有太多的學生念到三年級，尤其像外籍生人生地不熟，讓他們轉到其他學校，可能會難畢業，希望學校至少還要經營1或2年，別讓孩子的權益被犧牲。

該名老師說，今天說明會上，學校只是「口頭報告」，沒有給文字資料，且沒有具體承諾；有老師要求拿出停辦計畫，並將大家發言等內容做成書面資料，不過學校都不回答，也不拿出停辦計畫書。明天學校要舉辦校務會議，老師們的共識是不出席，讓它流會。