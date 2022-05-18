亞聚(1308)今(18)日舉辦法說會，全球宏觀經濟環境使得市場變數與不確定性增加，但對於太陽能需求展望仍維持樂觀，今年首季狀況更是較往熱絡，年後EVA再度出現搶料狀況，預計今年全球太陽能裝機量年成長20~40%，亞聚認為，光伏已成大陸最大EVA應用市場，光伏需求強弱已成EVA行情關鍵。

亞聚第一季營收21.4億元、季減少26.5%、年增加15.6%；單季稅後淨利2.31億元、季減少75.5%、年減少58.4%；每股純益0.39元。單季毛利率為26%，季減少17.6個百分點、年減少8.71個百分點；營業利益率為21.8%、季減少19.1個百分點、年減少9.09個百分點。

以2022年大環境來看，亞聚表示，俄烏戰爭未歇，原油價格易漲難跌，大陸疫情封控，壓抑石化下游產品需求，通膨恐對全球經濟成長帶來隱憂，運費高漲與塞港問題懸而未決，歐洲因戰爭與抵制俄國，乙烷、天然氣等市場版圖重新洗牌，今年市場變數與不確定性增加，惟在綠能、減碳議題發燒，太陽能需求展望樂觀。

原料乙烯部分，亞聚認為，油價居高不下，第一季乙烯價格大幅上揚，惟多數乙烯下游衍生物需求不佳，且近兩年亞洲地區因大陸、韓國石化廠擴產，北美地區出口能力提升，整體乙烯供應環境仍偏向寬鬆。

亞聚表示，太陽能市場第一季需求明顯較往年熱絡，大幅緩解EVA新產能壓力，年後EVA再度出現 搶料狀況，2022年大陸裝機量預估75~90GW，全球預估195~240GW，年成長率20~40%。另一方面， 大陸EVA新增產能暫告一段落，第四季估計仍有60~70萬噸左右新增產能，而大陸發泡需求成長放緩，光伏已成大陸最大EVA應用市場，光伏需求強弱已成EVA行情變化關鍵。

另外，由於塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，也較不易因市場炒作而暴漲暴跌，亞聚將視塗覆級與發泡級價差，靈活調整產品組合。