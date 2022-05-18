櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」將於5月23日、24日及26日推出「車用零組件」、「生技醫療」及「半導體（二）」等發表會，邀請強新(5013)、橙的(4554)、世德(2066)、訊聯(1784)、醫揚(6569)、奈米醫材(6612)、笙科(5272)、茂綸(6227)及意德士(7556)說明營運展望。

配合上櫃公司111年第1季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，櫃買中心指出，台灣具有良好汽車零件設計製造能力，尤其新能源汽車及智能網聯汽車為近年焦點產業，而櫃買市場中有許多深耕在車用零組件業的隱形冠軍，5月23日將聚焦在「車用零組件」類股，與會的公司有國內螺絲專用線材廠強新、胎壓偵測器(TPMS)廠橙的，以及精密金屬扣件廠世德等3家公司經營團隊，說明公司財務業務概況。

近2年受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而「生技醫療」產業亦為櫃買市場重要特色產業之一，截至111年4月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為7131億元，占上櫃公司總市值約15%；5月24日邀請國內細胞治療專業品牌訊聯、布局醫療用工業電腦之醫揚，以及醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠奈米醫材等3家公司經營團隊線上直播說明。

考量臺灣半導體產業具有強大的競爭優勢，隨著5G、人工智慧(AI)及電動車等數位轉型加速，半導體產業之發展也備受市場期待，截至111年4月底止，半導體業上櫃公司的總市值約1.6兆元，占上櫃公司總市值約34%；5月26日安排「半導體（二）」主題，邀請無線射頻晶片設計廠商笙科、半導體零組件代理商茂綸及半導體耗材廠意德士線上直播說明。