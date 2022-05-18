國中會考周六就要登場，日前媒體報導，有國中會考生為了「不想補考」也不想被匡列，就算身體不適也決定一路蓋牌到考試完，新北市議員陳偉杰今質詢時表示，國中生會考蓋牌都恐有連鎖反應，不能不加強宣導防範。新北市教育局表示，將加強宣導，如果確診6月3日還能補考，名額也是外加，不會影響權益。

陳偉杰指出，學生自主蓋牌消息出現後，就接到民眾陳情說她即將會考孩子，同班同學間已商量就要這麼做，有些身體已經不太舒服的孩子，都決定隱匿不說要去參加會考，他擔心，這會變成學生間的集體行為，造成連鎖反應，家長們已通知學校老師，請學校進行勸導。

陳偉杰強調，教育部規定查到蓋牌的學生，不僅取消資格，連補考都不能考，教育局應發文給各個學校，請學校加強宣導，面對可能蓋牌學生，教育局在一般考場也應加強防範措施，避免會考成為群聚感染源。

陳偉杰也說，目前全各級學校學生確診人數已經非常多，已有不少單位認為，會考結束後應讓中小學停課兩周，改採線上教學。但是教育部鐵了心說目前沒有規畫，美其名說把權責下放給學校，實際上是根本不願負起責任。陳偉杰也擔心，各校間若自行其是，各校學生學習方式大不同，同樣的課程恐怕會有學習落差。

陳偉杰指出，新北市目前也尚未決定停課，市長只說已商議了一個模式，分為「高風險」、「低風險」、「線上上課」、「實體上課」、「分流上課」等，這雖然是因應不同情況的不同措施，可是每種教學方式的效果不同，學生在學習上會有落差，要如何在這麼多種教學方式上公平客觀地去評量學生成績或教學成果，並如何調整學生在各種教學管道上的學習落差，教育局都必須重視，以維持學生分數評量的公平性。

教育局長張明文表示，學校每天都會關心孩子健康，也加強宣導，如果確診還有6月3、4日的補考，因是外加名額，不會影響學生權益。另外現場也備有274間隔離考場，做好萬全準備。