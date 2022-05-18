Sandy（吳姍儒）日前發現自己快篩陽性後，便與老公「王先生」前往醫院檢測PCR，結果竟是確診，讓她緊急停止工作在家隔離，但她仍透過社群媒體與粉絲們分享隔離生活。今日她在Instagram罕見公開自己和廠商撕破臉的情況，讓不少粉絲感到驚訝。

Sandy今（18）日在Instagram發文，淺談曾經遇過的創業瓶頸，她認為一個人要專注不擅長的領域是有難度的，包含事業、生活方式、社交態度。Sandy 提到「要做品牌真的很困難」，她說身邊一堆朋友創業，大家都懷有美麗而偉大的夢想和初衷，可是一旦做了，才會真正體驗，她幽默形容「欸搞什麼東西怎麼會有那麼多讓人阿雜（煩躁）到翻臉的事情呢？」

提到創業，Sandy分析要有完整性、獨特性、市場競爭力，還要做廣告、養得起人，捨得砸錢做出好品質，還要提升黏著度、回購率等等。Sandy提起過去曾有品牌找她合作，認真的Sandy每次開會都帶著團隊，有時候甚至開4到6小時，全神貫注準備，不是只是掛名，每個細節都一一核對，甚至連LOGO都是Sandy自己畫的，整個過程籌備了半年之久，沒想到在產貨最後一刻，品牌要求把簽約的趴數（%）砍到原先簽約數的四分之一。

因為這項變故，Sandy委婉拒絕後，品牌違約將打好樣的五十幾個品項收起來，最後還寄存證信函給Sandy，讓她氣到笑「你看看怎麼會有這麼是在哈囉的事情」，Sandy承認當下非常憤怒，直到某一天她才想開，高情商感嘆「我們都以為自己可以躲過審判、躲過最淒慘的揭穿、躲過自尊自重自愛自律的規範。但最後，我們真正要負責的⋯是在生命的盡頭，有沒有本事跟上帝交代。」