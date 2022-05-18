兒童染疫人數不斷增加，讓家長非常擔心，而前台大感染科醫師林氏璧表示，截至5月13日，台灣9歲以下兒童已超過6萬人染疫，中重症比例是萬分之二，他也提醒家長說，若孩子確診以後出現抽搐、意識不佳、呼吸困難、嘴唇發白、血氧低於94％、肢體冰冷等6症狀，務必立刻叫救護車送醫。

林氏璧今在臉書發文說，截至5月13日，台灣9歲以下的兒童，已經有大約6萬人確診，其中13例中重症，機率約是萬分之二。面對傳染力極高的Omicron，家長不需要過度恐懼，冷靜的應對就可以了。

林氏璧也說，任何兒童感染疾病的觀察點都是一樣的，如果只是發燒而已，可以先給退燒藥，仔細觀察以後，如果退燒後，精神與食慾都很棒，在48至72小時內發燒的度數與頻率都有改善，那就不用太擔心了，但如果不適就要特別注意。

兒童確診出現6症狀快送醫。（圖／指揮中心提供）

林氏璧指出，如果兒童出現「發燒超過48小時或高燒超過39度」、「退燒後持續活動力不佳」、「退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛」、「持續性的嘔吐、頭痛或腹痛」與「超過12小時未進食或未解尿」等5個症狀出現的時候，應該立即視訊診療，必要時也可以外出就醫。

林氏璧透露，如果兒童開始抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％以及肢體冰冷合併皮膚斑駁和冒冷汗，則要立刻叫救護車送醫。