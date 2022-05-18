國民黨今天徵召行政院前院長張善政參選年底桃園市長，張下午受訪表示，近來快篩劑之亂，讓他看不下去，才決定出來再為台灣做一點事。張說，此刻開始，「我跟桃園所有鄉親就是在同一條船上的共同生命體」，請桃園鄉親給他支持。

張善政指出，桃園是台灣國門、最年輕的機會，最大工業縣市，甚至可說是台灣的心臟，在6都中非常有發展潛力，若有適當政策引導，甚至有機會成亞洲，甚至世界智慧科技之都；桃園變好台灣就有機會變好，桃園微笑全台灣都會微笑。

張善政表示，2012年受前總統馬英九邀請進入馬政府內閣任政務委員前，在Acer、google共任職12年，桃園龍潭渴望園區一直是他主要上班地點，後來我擔任行政院長副院長、院長，對全台所有縣市都有相當的了解，桃園市也不例外。

張善政說，過去兩年多疫情肆虐，從口罩、疫苗到最近爆發快篩劑之亂，看到完全失能的政府，讓民眾受盡委屈，所謂培養國家隊，搞到最後全國都在排隊，他實在看不下去，所以接受國民黨的徵召，出來想再為台灣做一點事。

張善政表示，他是上周做出決定，會盡快展開桃園行腳，用最快的速度、誠懇的心向黨內曾表態希望參選桃園市長的朋友虛心請教，希望他們能夠助他一臂之力一起來改變桃園。

談到高雄市前市長韓國瑜，張善政說，韓是他參選正副總統時很好的搭檔，對他一直都很支持，包括現在。