婆媳問題自古以來就十分難解，命理網站「星座巫師」發文分享，有3個星座的婆婆最不好相處，其中獅子座太過強勢，巨蟹座常常給媳婦無形中的壓力，而金牛座則是希望有個能幹勤快的媳婦。

1、獅子座

獅子座婆婆個性強勢、控制慾較高，在家中一直處於最高地位，她們認為自己有責任把家中大小事安排得井井有條，不只兒子要聽從自己，連媳婦也得尊重自己的意見，即使搬出去、自立門戶，她們也可能插手夫妻間的事務，如果媳婦無法理解獅子座婆婆，就會覺得她們非常難相處。

2、巨蟹座

巨蟹座婆婆心思細膩敏感，不會成為難纏的對象，只是當疼愛有加的兒子將關注分給其他女人，難免會有一點難過；另外在日常相處中，她們不會刻意刁難媳婦，只是偶爾流露出不太滿意的樣子，給人帶來無形中的壓力，但其實只要勤快一點，多表達對丈夫和婆婆的關心，就能和她們相處融洽。

3、金牛座

金牛座婆婆對媳婦不會有苛刻的要求，但她們內心有著根深蒂固的傳統家庭觀念，因此不可能只靠著花言巧語就想蒙混過關，而是要讓她們看見實際行動，若是能力出色，就能得到她們的認可，態度也會變得溫柔起來，反之她們則會嚴厲對待，甚至因為媳婦能力不好而挑剔不已。