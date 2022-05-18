合庫金（5880）今舉行線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，對於房市的看法，合庫金認為，疫情趨緩後，看屋潮會回升，有利房市的因素包括剛性需求和資金回流以及低利率、通膨助漲；而不利房市因素則有央行及內政部等政策控管。今年首季合庫銀的個人房貸餘額為5990億元，較去年底增加70億元，季增1.2%；較去年底的個人房貸餘額5511億元，年增8.6%。而在土建融部分，3月底餘額為1516億元，季減1.1%，年增11%。

受美國聯準會3月啟動升息、新冠肺炎疫情趨於嚴峻、俄烏戰爭、金融市場波動劇烈影響，合庫金今年前三月累計合併稅後淨利為新臺幣44.7億元，較去年同期減少6.45%，總資產較去年同期成長5.1%，每股盈餘0.32元，年化淨值報酬率及資產報酬率分別為7.40%及0.4%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，稅後淨利達38.83億元；存放款業務成長動能續揚，餘額持續增加，存放比有效提升至71.99%；資產品質提升致呆帳費用減少，逾放比率0.19%及備抵呆帳覆蓋率611.97%，遠優於去年同期，資本適足率14.92%以及第一類資本比率12.89%，皆超出主管機關訂定之標準，經營體質穩健。

在國內業務推展方面，合庫銀行力挺中小企業，截至三月底，中小企業放款戶數全體銀行排名第一，放款餘額排名第二，另日前更榮獲中小企業信保基金頒發「信保金質獎」、「促進政策推動獎」、「紓困振興獎」、「送保案件催收績效優良獎」、「協處企業獎」等五大獎，獲得肯定，未來將持續支持政府六大核心戰略產業推動方案，以加速我國產業升級轉型，成為全球經濟的關鍵力量。另在海外版圖的擴張，捷克布拉格辦事處申設案亦已於4月底正式向當地主管機關遞件申請，將使合庫銀行於中東歐業務版圖之擴增更進一步。

為因應高齡及少子化趨勢，響應政府信託 2.0「全方位信託」推動計畫，合庫銀行推出「家庭福利信託X長照金融管家」方案，係業界首創以母子契約方式，運用自益信託及他益信託的交互搭配，達到家庭成員間的照顧支持，再利用金融科技串接長照費用金流服務，達到請款自動化，實現長照金流e化金融服務，該銀行更連續5年獲金管會評定為「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑優良銀行」。