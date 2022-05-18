43歲大陸女星劉濤過去演出《還珠格格-天上人間》、《瑯琊榜》等劇走紅，2007年她閃電嫁給「京城四少」之一的王珂，婚後不久傳出老公投資破產，劉濤為了救夫復出拍了幾十部電視劇，才挽救家中經濟危機。今(18日)有網友高調宣稱因王珂炒幣導致婚變，引來劉濤工作室火速留言，澄清是不實訊息，要求爆料者刪文否則提告。

劉濤當年和老公相識20天就領證閃婚，兩人後來生下一女一兒，集滿「好」字，然而就在外界以為劉濤就此引退之際，王珂因金融危機瀕臨破產，讓劉濤決定復出賺錢幫丈夫還債，2013年劉濤發文回憶此事，寫下：「既然選擇了他，就不能放棄他」，2年後兩人還放閃曬出半裸床照，引來網友虧王珂：「姐夫，夫妻生活剛落實完了？」

網友稱王珂因炒幣離婚。（圖／翻攝自李三笑0008微博）

近年劉濤和王珂常遭毒舌網友爆料婚姻亮紅燈，今年3月才傳過離婚，而劉濤工作室也闢謠，今一名微博名稱為「李三笑0008」的網友再度爆料，稱：「劉濤老公08年炒股炒期貨欠了幾個億的債，劉濤拚死拚活出來拍了十多年電視劇才還完，甚至一年接近二十部戲。結果又一屁股虧在炒幣上。有的男人命就是這麼好，有大美女倒貼生兒育女還幫還債！」

劉濤工作室留言回應爆料網友。（圖／翻攝自李三笑0008微博）

而「李三笑0008」更說：「當年的所謂京城四少，只有一個是真正的貴胄子弟」，引來劉濤工作室親自回應：「您發布的為不實內容，請立即刪除，網絡並非法外之地，拒絕造謠及傳謠，我們保留合法追究的權利。」沒想到「李三笑0008」不僅不願意刪文，還說：「坐等你告我，不要一上來就嚇唬老百姓！」其他網友則回：「直接告啊，動動嘴皮子有什麼用」、「支持劉濤告李直，公開審理宣判」、「告就完事了，別和他廢話」。

劉濤親自回應離婚傳言。（圖／翻攝自劉濤tamia微博）

稍後，劉濤親上火線回應自己的個性喜歡低調生活和工作，不喜歡回應一些莫名無聊、無根據的的事情，沒想到這些謠言卻無休止的出現，打擾了她和家人，「說實話，我不知道發這些根本不存在事實的謠言，對於一些人而言究竟有什麼意義？是能夠獲取多一些點擊率和關注，從此能把你的號變得更增值？還是圖一時嘴快顯得自己知道的比別人多？就想找點事情？」，並指：「這麼多年，我的愛人一直默默支持著我的工作，分擔著家庭的責任，也從來沒有去接觸那些所謂的投資產品和各種什麼幣，我們都很珍惜彼此一切的努力，讓對方安心」，鄭重駁斥謠言。