本土疫情嚴峻，經濟景氣寒冬，法務部行政執行署因近來發現多起未滿14歲欠繳健保費案件，日前通令全國13個分署，針對相關案件應確實立案審查，並予控管；另協調健保署不予移送未滿14歲欠繳案件，且要求執行官執行手段從寬，對於弱勢者適時通報社會安全網或轉介社會局協助，以具體落實公義與關懷之執法精神。

行政執行署表示，各地分署執行案件時，不時會發現積欠健保費的未成年個案，這些欠缺謀生與經濟能力的孩子，或因父母行蹤不明、入監服刑或長期失業而無法為子女加保；甚至遭父母棄養、隔代教養或照顧扶養者非其法定代理人等因素，致無可投保的處境。

為此，執行署日前通令全國13分署，針對未滿14歲欠繳健保費案件，應確實立案審查，檢視執行名義是否合法外，若有通知到場說明必要時，應通知法定代理人到場，不得僅通知未滿14歲的未成年人到場。

執行署也與與健保署開會決議針對未滿14歲的滯納健保費案件，若符合「全民健康保險保險費及滯納金欠費催收暨轉銷呆帳作業要點」規定的低收入戶、未申報法定代理人、身心障礙或重大傷病等情形，得不移送執行；另執行署要求各分署全面清查未成年人執行案件，建立管控機制。

此外，執行署要求各地分署針對未滿14歲的滯納健保費案件，須與健保署各地區業務組聯繫，確認有無相關機制協助繳納欠費；且執行手段應盡量寬緩，並適時給予關懷，如透過個案訪視，了解未成年義務人實際生活狀況，協助通報社會安全網或轉介社會局或由分署愛心社捐款、提供生活物資。