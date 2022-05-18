失智翁送人嫁妝現金50萬 瑞芳警協助送回

新北市九份區昨（17）日清晨莊姓民眾聽見門外有人大喊要送50萬元嫁妝，莊某外出查看，果真見1名陌生老翁將現金放門口後走人，由於不認識對方，遂向瑞芳警分局報案，警方調閱監視器並詢問當地郵局提領紀錄，查出當事人為70歲王姓男子，警方通知家人得知王男因年邁失智才胡亂送錢，現金已由家人領回。

據了解，王姓老翁日前至九份郵局提領50萬元，昨天清晨6時許用塑膠袋裝著現金，到住家附近莊姓住戶門口大喊「我來送嫁妝」，隨後放下現金後即離去，莊某一頭霧水外出查看，見1名陌生老翁拄著柺杖蹣跚離開，而門口竟真有一袋現金，莊某感到莫名其妙，也擔心金錢來源，故報警處理。

瑞芳分局九份派出所獲報後，立沿線調閱監視器，並協請九份郵局了解近期有無類似特徵提領紀錄，果真查出當事人身分，經聯繫家屬，得知王男年邁失智，有時正常、有時則有脫序行為，之前曾報案「發現外星人」，胡亂送錢的事是第一次發生，50萬元現金清點後已發還家屬。