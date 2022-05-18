南投縣18日新增705例確診個案，居家照護人數有2096例，衛生局表示，社區疫情持續擴大，其中家長最擔心的還是學童安全，目前南投國中以下已經有46所學校停課，縣府教育處表示，縣內兒童BNT施打意願單最快下周一發放，給家長一周思考，最快五月下旬能施打。

截至18日南投縣國中以下學童共有86人染疫，國中以下包含幼兒園，已經有46所停課，其中包含1所國中、8所國小全校停課，國一至國三共有18學生染疫，其中國三就佔了10個，將影響本周會考，許多家長擔心孩子染疫，但也不希望延期，畢竟考試已經準備很久。

而除了國中生以外，12歲以下幼童家長也相當擔心，除了做好防疫措施之外，最重要的還是施打疫苗，南投縣莫德納疫苗預計5月底能打完所有同意施打學童，而緊接著而來的就是兒童BNT疫苗，縣府教育處表示，最快23日由各校發送同意書，五月下旬就能開打。

教育處說，家長有一星期的思考期，學校收回意願書後以在校施打為主，國小附幼5足歲以上亦可在同國小施打，另施打人數在10人以下的學校、私校、鎮幼之5足歲的學童，則由家長自行帶到醫療院所施打。