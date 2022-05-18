香港39歲不老男神徐天佑，出道初期曾憑花美男外型，迅速擄獲萬千少女心，儘管已過了20年，歲月未曾在他外貌留下痕跡，肌膚保養得就像個20歲少年一般，年輕時曾出過唱片、近幾年則專注在大螢幕拍攝，包括古天樂、文詠珊、蔡卓妍、郭富城等大咖明星，都曾與他有過合作紀錄，近日他出席法國康城影展，染了一頭的黃頭髮被許多人說像極了郭富城。

今(18)日上午，徐天佑在IG上傳4張照片，首張照片他穿著一身高級西裝，站在有落地窗的室內空間之中，外面似乎就是一片湖水，他將雙手插在口袋內，側過身後露出他稜角分明的側臉，頭上染上顯眼的金色頭髮，雙眼炯炯有神，充滿自信的站姿顯現出他的蓄勢待發，如今他已面臨到40歲大關。

徐天佑穿上黑色高級西裝，眼神凌厲有神，想追求下一個人生目標。(圖 徐天佑 IG)

他在該篇貼文，寫下感言：「18歲入行就這次在康城影展過生日，人生匆匆，二十一年兜了個大圈又返回來，估計又是個新的開始吧」置身異國他鄉，他也曬出影展的典禮地點，街道人來人往，準備迎接開幕式的開展，這些話透露出他想持續努力的企圖心，網友也對他加油喊話，希望他有更好的表現。

康城影展外頭已有人在走動。(圖/徐天佑 IG)

儘管歲月殘酷不饒人，有一批網友驚訝於他凍齡外表：「我暈了」、「20年後有型啊」、「依然帥氣，還多了點成熟男人味」、「人生又另一個階段啦」、「最要緊的是對你的愛不變」另外還有人看到他的金髮，認為實在太像郭富城，「第一眼看成郭富城」、「很像郭富城」、「我也覺得很像啊」吸引網友關注。