中心邀請寄養家庭分享親身經歷，希望符合條件的家庭投入寄養家庭行列。（蔡旻妤攝）

台東家扶中心邀請寄養家庭胡雲妹分享親身經歷。（蔡旻妤攝）

台東家扶中心邀請寄養家庭陳露得分享親身經歷。（蔡旻妤攝）

寄養家庭作為失依兒少暫時的避風港，面對受過創傷的陌生孩子，寄養爸媽時刻面對挑戰。台東家扶中心承辦寄養服務，35年來幫助了763名兒少，但近年寄養家庭戶數銳減，中心邀請寄養家庭胡雲妹、陳露得分享親身經歷，希望符合條件的家庭投入寄養家庭行列。

心疼部落中輟孩子被放棄，寄養爸媽陳李雲清與陳露得在國外傳教時，看見許多人收養沒血緣關係的孩子，深受感動，決定投入寄養服務，3年前迎來家中第1名寄養童，曾因孩子發燒多日，天天幫忙泡澡降溫，晚上也抱著睡覺觀察身體變化，只希望孩子健康成長。

視如己出的呵護，逐漸打開孩子的心防，陳露得笑著說，原本羞澀的孩子開始會耍賴，代表孩子已經把她當成媽媽了，這是最大的成就感。她說，寄養童內心都曾受過傷，行為模式難以被理解，「作為寄養爸媽，心臟要比別人大顆」，有時候要放慢腳步，了解孩子的需要，在生命的中繼站，獲得安全感。

退休後一心想回饋社會，余効國、胡雲妹夫妻倆投入寄養服務至今，9年來照顧了9名孩子，且多為特殊的寄養童，目前照顧2名孩子有體弱、有早療需求，去年疫情期間，學校和醫院的課程暫停，夫妻倆就運用家裡的器材自製教具，持續訓練寄養童的大小肌肉和平衡感，不讓孩子因疫情中斷療程與學習。

「迎接陌生孩子就像談戀愛、結婚，要有1股衝動」胡雲妹說，愛1個小孩很容易，但完全做到卻很難。胡雲妹分享，9年來最大的收穫是看見生命的韌性，最小寄養童才9個月，還在地上爬，離開時1歲3個月，已經會走路了，這麼小的孩子就經歷過創傷，從孩子看見生命的韌性。

胡雲妹強調，起初當然會擔心，但只要敞開心門接納寄養童，發現沒有那麼困難，背後也有堅實的後盾家扶中心，只要有狀況都可以和社工聯絡，獲得協助與支持，9年9個生命，在每個階段不斷滋養她，也讓她體認到生命不一樣的價值。

台東家扶中心主任吳瑞華表示，去年台東寄養安置以遭虐待和疏忽占6成，因無力扶養與家庭遭變故近3成，以12歲以下占多數。台東縣目前需要更多新血投入寄養家庭行列，期盼透過實際分享，鼓勵民眾成為寄養兒少愛的守門員。