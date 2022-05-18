陳柏霖（右）與泰籍網紅Alizabeth娘娘搞笑自拍。（量子娛樂提供）

陳柏霖日前帶著柴犬Afuri到泰籍網紅Alizabeth娘娘的《娘娘研究室》系列單元，宣傳新節目《極島森林》。當娘娘得知Afuri跟著陳柏霖到處上山下海，長時間相處後，羨慕地說：「我想成為Afuri！」讓陳柏霖害羞的不知道如何是好。

由於《極島森林》是外景節目，陳柏霖忍受低溫雨潮濕的空氣，在戶外完成拍攝，讓娘娘笑虧：「是不是後悔找自己麻煩？」陳柏霖則幽默回，自己有一些「抖M」屬性。

聊到「人面對未知與不確定的事會感到害怕，該怎麼辦」？娘娘表示不喜歡未知，陳柏霖則認為會這樣想的人都太年輕。年近40的陳柏霖認為，年紀越大，越想探索新鮮的事物，還說疫情前都會到世界各地工作或旅遊，反而很少有機會探索台灣這片土地，也因為節目，第一次去台東。

此外，娘娘認為工作忙碌的陳柏霖，會有很多時候是「錯過」的，但陳柏霖認為，他的錯過也帶來很多經驗跟風景，是值得的，「可能有時候陪家人，沒有時間好好認識這片土地」，他覺得癥結這件事情是沒有意義的，時間一直在走，「錯過最重要的是成就未來如何做選擇」。