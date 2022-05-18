中信金表示，台灣人壽旗下的中信產承保約40萬件防疫保單，目前每天理賠金額約新台幣500萬元，內部估算，若需要增資，台灣人壽資本適足率可能從335%下降到300%，影響不大。

中信金今天下午線上舉行第1季法人說明會，外界關注本土疫情升溫，中信產防疫保單銷售與理賠情形。

中信金財務長邱雅玲表示，台灣人壽旗下中國信託產險承保的防疫保單約40萬件，目前每天理賠金額為500萬元，已經加派人力全力處理中。

邱雅玲指出，由於政府持續調整防疫政策，內部還在做各種模擬試算，其中也包含增資的可能，由於中信產母公司為台灣人壽，因此假設台灣人壽對中信產增資， 評估台灣人壽資本適足率會從目前335%下降到300%，影響不大。

至於增資金額，邱雅玲表示，目前內部仍在試算中，還沒有具體數字可以對外報告。不過，全球疫情都持續走向跟病毒共存，台灣也是如此，除非又有致死率很高的變種病毒出現，不然評估疫情的影響應該正走向尾聲。（編輯：林淑媛）1110518