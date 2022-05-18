新北市許多民眾反應電子居隔單一等就是3、4天，新北市長侯友宜表示，這是中央Trace、法傳系統屢次當機導致；疫情指揮中心則說，是因為有不少採檢者提供的手機號碼有誤，才無法及時回報採檢結果。對此，新北市副市長劉和然今（18）日再次向中央喊話，要求全面數位化取代人工作業，並強調問題確實出在制度設計和系統上。

劉和然說，現在確診個案填完自主回報的疫調系統後，相關的資料就會匯到法傳、trace系統，隨後就會發居隔書給確診者以及居隔者，但現在有三個大問題，第一，系統在上傳的過程中「不是卡住就是當機」，甚至感覺上傳成功了，但最後沒有成功，而手動輸入「程序非常繁雜」。

劉和然指出第二個問題，確實就是填錯資料，而這部分中央和地方都有不斷地宣導，請市民朋友把資料填對、校正；但第三個問題，就是系統抓錯資料，發不到居隔通知書。

劉和然表示，市民只要填了資料，拿不到居隔通知書，就會向第一線同仁抒發不滿，尤其是填錯資料，沒辦法修改，只能衝到衛生所抱怨，產生紛爭和衝突，為第一線基層帶來壓力，「拜託，到第一線來看看，有時候在忙的就是處理情緒而已，為什麼要處理情緒，就是制度設計和系統有問題」。

劉和然說，這段時間不斷拜託疫情指揮中心，盡速全面用數位化的方式來處理發送，取代人工作業；他無奈說道：「就這十幾個字，從去年等到今年，能不能讓系統優化到居隔者，包括確診、接觸還有第一線同仁能很順利處理這些瑣碎繁雜的事情」。

侯友宜也感嘆說，三、四個禮拜了，拜託中央趕快處理好系統問題，「不然苦了我們最基層、最辛苦的第一線夥伴」。