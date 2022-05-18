女星賈永婕去年主動號召企業、演藝圈好友捐贈醫療物資、愛心餐，讓她擁有「防疫女神」的美名，隨著近日本土疫情爆發，賈永婕也積極幫助各醫院，親自跑醫院送物資，就有人問賈永婕「怕不怕跑高風險的地區？」她則直言「我不怕」，賈永婕正能量稱自己有4點本錢之外，她也有感呼籲：「謾罵並不能殺死病毒，對疫情也沒有任何幫助」。

本土疫情持續升溫，「防疫女神」賈永婕連日都送物資到醫院，她稍早則在臉書透露，今天跑了榮總和台大醫院，賈永婕還發文：「很多人問我怕不怕跑高風險的地區？我不怕耶」，賈永婕進一步指出，美國的ICU重症醫生告訴她，不是每個人都能與病毒共存，不過有一類型的人比較有本錢：「打滿三劑疫苗，沒有慢性病，免疫系統健全，年輕（看起來應該也算），這類的人有本錢與病毒共存。」

賈永婕自認以上4點都符合，她正能量呼籲：「所以就讓我們一起守護高風險的長者以及孩童」，同時，賈永婕也有感呼籲：「謾罵並不能殺死病毒，對疫情也沒有任何幫助，如果一定要開口就幫醫護加油打氣吧！」

賈永婕貼文一出，吸引上萬人按讚，網友也紛紛留言：「最後一段話，真的很重要，謝謝你持續的愛心 讓我們一起守護高風險的長者以及孩童！」、「防疫中有你，醫護跟民眾心中都暖暖的」、「滿滿的正能量，好欣賞妳 人美心也美」、「喜歡女神永遠正面話語」。