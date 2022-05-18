裕隆(2201)召開法說會，由副總李建輝主持，兩岸車市總銷量雙雙下滑，主要是疫情影響，目前兩岸今年車市目標銷量不變動，後續要看消費者對整體市場狀況來做動態性調整。下半年仍需要密切觀察包括升息、通膨壓力、疫情封城影響、車用零部件短供及物流運輸效率等對車市帶來銷量與生產線彈性調整的影響。長期現金股利政策，公司認為目標維持30-40%。

2022年1~4月台灣汽車市場總銷量13.6萬台，年減12.5%，新車銷售衰退，主因大陸疫情封城導致車用晶片短供與物流運輸效率影響。2022年台灣汽車市場銷量將視大陸上海疫情封城所造成的影響期間長短，與解封後車市銷量的回復力道，以及升息對經濟成長的衝擊，綜合各項因素，恐將對國內車市造成一定影響。上海封控近五十天，對汽車產業影響層面廣，零部件佔比也高，對零件供應有一定影響。目前裕隆針對2022年台灣汽車市場預估約43.6萬台不變，年微幅成長約0.5%，後續要看消費者對整體市場狀況來做動態調整。

2022年1~4月中國大陸汽車市場總銷量為769.1萬台，年減12.1%，其中乘用車銷量651萬台，年減4.2%。主要受大陸疫情嚴峻複雜，部份汽車行業生態鏈停工停產，物流運輸阻礙，以及消費意願降低所致。隨著刺激消費政策出台、持續導入新車型，以及車用零部件供應鏈保產保供穩價，中汽協預估2022年中國大陸整體汽車市場銷量為2750萬台，數量同樣不變。

裕隆也提到，上海已逐步解封啟動，仍需要一點時間調整，生產零件陸續調達中，會逐一確認交期確認。生產線遷移影響層面廣，會優先從調達著手解決問題。

裕隆第一季營業收入190.37億元，季減6.16%、年減7%，單季營收雙衰主要因裕日車、納智捷二品牌提車量低影響，裕日車及納智捷成車銷售減少所致，另裕融企業營收增加約10%，其應收帳款收買及分期付款銷貨業務穩定成長；營業毛利65.41億元，季增12.49%、年增9.47%，毛利率34%，營業利益24.54億元創高，季增46.19%、年增32.30%，主因裕融營收成長，淨利年增加7.99億元，營業利益率12.87%；稅前淨利36.35億元，季增38.50%、年增47.16%，主因今年度裕融營收成長的貢獻，本期淨利30.43億元，季增42.75%、年增49.97%，歸屬於母公司業主淨利20.72億元，季增59.22%、年增52.58%，獲利首破20億元大關，主因是持股45%併表的裕融(9941)營收成長、淨利增加，加上其他轉投資事業體質改善收益提升所致；基本每股盈餘2.12元，相較去年同期1.39元、去年第四季1.31元成長，並創下單季獲利歷史新高度。

裕隆第一季合併負債比為78%，如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票券等金額後，負債比為43%。第一季營業活動淨現金減少67.45億元，主係裕融企業本期應收帳款淨增加78.67億元。投資活動淨現金減少7.85億元，主係裕隆本期投資性不動產資本支出增加2.75億元及裕融企業超過三個月以上定存及不動產信託受益權(帳列按攤銷後成本衡量之金融資產)淨增加2.73億元。籌資活動淨現金增加64.98億元，主係裕融企業應付短期票券淨增加73.74億元及裕隆汽車應付短期票券淨減少10億元。

新店裕隆城商業區開發進度，商場建物樓層為B3F~8F，約為4.3萬坪，B1F～4F為誠品商場、5F~6F為商場、7F～8F為威秀影城。目前進行商場的使照變更，後續將展開室內裝修工程作業，預計於2023年上半年商場開幕。裕隆城未來會發REIT？完工轉為固定資產，公司表示不排除任何可能，但目前並沒有計畫。

針對2022年裕隆汽車母公司仍免繳所得稅？因為虧損留抵稅額仍有，今年度不用繳稅。未來電動車趨勢下，公司的策略仍是與納智捷、鴻華先進合作掌握商機，做新車型導入。

裕隆杭州大樓出售獲利預估？目前該棟大樓去年接近完工，去年開始租售，今年會依據實際租售狀況進行認列，資產屬於裕隆汽車所有。該大樓裕隆透過海外投資公司百分百持有，6成可出售，4成由公司持有，以出租方式進行資產活化。

裕隆下半年展望來看，下半年仍需要密切觀察包括升息、通膨壓力、疫情封城影響、車用零部件短供及物流運輸效率等對車市帶來銷量與生產線彈性調整的影響。長期現金股利政策，公司認為目標維持30-40%區間。而製造代工未來3-5年策略布局，公司提到，除了整車生產製造外，也推動能源相關事業包括儲能、發電等，陸續開展中，之後有新進展會再做報告。針對大陸事業的退場計畫，公司說明，東裕目前已經進入重整程序，將在管理人的監管協助下，正式啟動重整投資人招募、重整計畫方案擬定等工作，展開下一階段作業程序。對裕隆損益與現金流無影響。