英國奢侈品品牌博柏利(Burberry)周三表示，公司今年的前景將取決於中國可以多快從新冠傳染病的封鎖中恢復。Burberry並宣布截至三月底的上一財年，銷售和營業利益表現皆符合預期。

公司上一財年營收年增23%，為28.26億英鎊(約35.2億美元)；調整後營業利益增加38%，來到5.23億英鎊；毛利率為70.6%，略高於前一年的70.0%。在中國於三月進行防疫封鎖之下，1~3月銷售則增加了7%。

Burberry在今年一月時原任執行長Marco Gobbetti轉任到另一時尚品牌Ferragamo。新執行長Jonathan Akeroyd在三月時到任。

前執行長試圖將這166年歷史的老品牌提升至奢侈品的地位，並實施多年的轉型計畫。

新執行長Akeroyd說，將在11月的中期業績報告時，將在前執行長的基礎上提出鞏固成長的計畫。他並指出，公司的前景取決於新冠疫情的發展情況，以及中國消費者支出復甦的速度。

Burberry維持了中期的業績指引，為較高個位數的營收成長率，獲利率為大幅提升。