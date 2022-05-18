保瑞(6472)拿下美國藥廠Evofem處方避孕藥Phexxi合約，將由加拿大廠負責生產，2022年第4季就可望貢獻業績。保瑞董事長盛保熙指出，2022年上半年公司處於盤整狀態，許多營運仍按計畫進行；下半年起，包括伊甸生醫CDMO廠的正式接廠、子公司保瑞聯邦公發興櫃、及新的代工合作案陸續啟動，可望帶動公司營運大幅成長。

美國藥廠Evofem已於2014年在納斯達克掛牌，其主力產品Phexxi為全球第一、也是唯一不含荷爾蒙的處方避孕藥，該產品已於2020年通過美國FDA核定與上市，原廠預估美國市場至少有10億美元規模。

保瑞拿下Evofem避孕藥CDMO合約，目前正進行技轉中，第4季可望出貨，此一產品2022年首季銷售額年成長3倍，達679萬美元，市場預估今年銷售額將逾3000萬美元，對保瑞營運將增添新的動能。

保瑞表示，在小分子藥CDMO部分，除了與上述Evofem簽訂合作協議，今年4月份在獲得加拿大安大略省政府共同基金投資250萬加幣擴展加拿大廠CDMO產線後，亦吸引多家國際大廠主動接洽。此外，治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥(KCl)、用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient，外銷名為Rytary)、治療關節炎的Voltaren等主力代工藥品均持續穩定的生產，保瑞全球業務團隊也將持續拓展與其他國際大廠的業務合作機會。