柯文哲拍板：5／23起全面進行遠距教學。（北市府提供）

北市拍板！下周國中小遠距教學 國九、高三一路到畢典

校園疫情嚴峻，台北市長柯文哲表示，雖然疫情洪峰有所延遲，但差不多就是這幾天，且北市每日有近2萬名學生請防疫假，因此下周起，國小、國中及高中將全面進行遠距教學，如有重要考試仍可返校辦理，國九和國三生則從下周起一路線上教學至畢業典禮。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，最近大家都在討論學校要不要停課，統計至5月18日，台北市單日請防疫假的學生達1萬9000人，這還不是最高的數字，曾經有超過2萬人，其中又以小學生最多，也許是父母保護的比較徹底，國高中生較少。

柯文哲說，目前市府的想法是，既然單日請防疫假的學生有2萬人，現在考試又快到了，特別是中央估計的洪峰大約落在這周和下周，他也估計應該就在這幾天，不如下禮拜、5月23日至5月27日開始，國小、國中及高中就再實施遠距教學，但有需要到學校也可以來。

柯文哲補充，各校若有重要考試，仍可返校實體辦理，也授權每個學校自己決定，需要回到學校就自己決定。至於國九和高三生，就自5月23日起一直遠距教學到畢業典禮，因為這群人要對付的是聯考，有需要返校取物就回去，其他的年級原則上就再一個禮拜的遠距教學，但5月27日之後是否返校實體復課，「之後再跟你們講。」