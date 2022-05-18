大陸界面新聞18日報導，中國駐美國大使館網站當地時間17日更新，自駐美使館領區離境赴中國人員，行前檢測具體安排，取消登機前7天核酸檢測。改為行前48小時內「雙核酸」檢測。

內容如下：

根據大陸國內主管部門要求，自2022年5月20日起，駐美國使館在審核健康碼時，將適用以下規則調整：

（一）取消登機前7天核酸檢測。

（二）取消自我健康監測要求，鼓勵自覺行前自我健康監測。

（三）所有乘客，不論接種不活化疫苗、非不活化疫苗、未接種疫苗，行前48小時內檢測均改為「雙核酸」，不再要求任何IgM抗體檢測。「雙核酸」中，仍須交叉使用不同實驗室，其中一次須為登機前24小時內。

（四）登陸船員取消額外隔離要求，與普通赴中人員採取相同標準。

使館稱，此次調整系對疫情、病毒變異特點等多個因素做出的安排，將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。請擬赴中國人員務必做好行前防護，自覺行前自我健康監測，避免因登機前檢測陽性造成滯留或入境後造成輸入。

駐美使、領館將結合所負責航線的具體航班時刻、檢測機構條件等因素，制定具體安排。