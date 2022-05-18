民進黨雲林縣長參選人立委劉建國今接受資深媒體人黃光芹訪問時，被問到前雲林縣長立委蘇治芬是否為此次選戰成敗關鍵，劉建國指出，如果說選舉是靠一個人的力量形成關鍵，這種選舉就不用選了，大家要分工得當，「蘇治芬的小組絕對是個關鍵，但如果說整體選戰說她是關鍵，這樣就不太好。」

日前蘇治芬受訪時，提到雲縣黨部主委選舉跟劉建國「殺紅眼」，兩人關係備受關注；至於自家執委沈建興退出雲林縣黨部主委選舉，劉建國表示，「沈建興出來選並不是我授意，但兩人交情很好，事實上從來沒有幫他競選，所以情況並沒有蘇治芬形容的與她助理林金忠互相『殺紅眼」的情況」。

他也強調，沈後來退選，也不是他授意；自己一直有在思考要打造「雲林團隊」，只要為了讓雲林好都很歡迎大家加入，也希望蘇治芬能夠擔任總團長，他並沒有很多時間可以處理黨部主委選舉問題。

民進黨雲林縣長提名過程，蘇治芬先前表示，去年祕書長林錫耀就曾透露會提名劉建國；劉建國今指出，自己去年2月被黨內停權，也不知道11月份全代會會做出非執政縣市授權黨主席徵召的決議，林錫耀也沒有聯絡，自己不可能主動追求，所以不知道為何蘇治芬會有此言論。

劉建國今接受《新聞不芹菜》專訪指出，去年被停權是與萊豬進到校園跟黨內意見相左，遭中評會停權黨員職務一年、立法院黨團職務三年，現在還沒辦法自己選擇委員會，而被停權的人連選舉登記權都沒有。

劉建國強調，自己一直以為黨內會在去年2月到今年2月之間決定人選，不過在11月時改為徵召，因此不會有停權問題，但不曉得黨內怎麼評估，「如果誠如蘇治芬委員說秘書長在去年就有想要徵召我，那怎麼還會有徵詢協調小組？」

劉建國指出，當初黨內徵詢的時候，對象並不是只有他1人，自己也曾公開喊話不管黨內人選是誰，都會支持到底，也有呼籲黨中央要趕快決定徵召人選。

對於有民調指出，現任縣長張麗善施政滿意度58％，支持度34％，劉建國表示，張的滿意度58％確實很高，但支持度僅有34％，中間有段落差，代表可能有地方需要檢討。

他說，張麗善在媒體置入部分實力很強，可以說是淋漓盡致，到選舉過程中都是需要被檢視的。

對於外界質疑與蘇治芬有心結、兩人需要破冰，劉建國說，他跟蘇治芬委員真的沒有怎樣；外界一直有與蘇治芬破冰等言論，但按照現在的溫度連結冰都很難，且大家目標一致，彼此在政治上也沒有深仇大恨，徵詢的時候也曾表明，民進黨不管徵召誰就會支持誰，自己也說會全力以赴，不可能讓雲林張家持續擴大。

至於會不會辭立委參選，劉建國表示，在雲林縣沒有這種問題，因為張麗善當初身為不分區立委也是沒有辭職就參選。

被問到未來會邀請蘇治芬擔任競選總部主委？劉建國表示，「基本上一定會邀請，就看她會不會點頭，也會尊重她的決定。」