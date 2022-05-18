竹子湖繡球花季展開，在不同農園中能欣賞到截然不同的繡球花景。（北市府產發局提供／陳敬哲台北傳真）

陽明山竹子湖繡球花季展開，目前開花率已達80％以上，北市府產發局結合各大農園，在「下湖」、「頂湖」、「東湖」營造出不同感受繡球花視覺感受，可以看到梯田栽種的層次感，與平坦寬闊的大片繡球花。

北市府產發局農發科長呂丘鴻表示，竹子湖每年3至4月海芋季，純白色花海讓許多民眾都很喜愛，緊接著5到6月就是繡球花季，不同純白海芋，繡球花因品種不同五彩繽紛，一眼望去讓人有熱鬧的活潑感。

呂丘鴻說明，在大梯田生態休閒農園中，繡球花採用階梯式栽種，當民眾賞花時，能夠感受在不同階層中，看到各品種繡球花之美，5月20日舉辦了戀夏幸福520音樂會，由長笛樂手Lily與鍵盤手王宇彤現場演奏。

呂丘鴻補充，在曹家花田香中，特別築起小屋花牆，是許多人拍照打卡熱點外，也能同時欣賞到群山與繡球花梯田美景，在花與樹園藝農園中，超密集繡球花是最大特色，走路都得撥開花叢。

呂丘鴻指出，除了竹子湖「下湖」農園外，遊客走到「頂湖」時，可以看到小油坑景色，許多攝影愛好者都喜歡在此拍照，在「東湖」能夠漫步在水車寮步道，能夠欣賞到山林景色外，也可以同時看到海芋田與繡球花田，同時享受山景與花警，讓人能有充分的幸福感。