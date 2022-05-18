房仲工作一定是高工時、且常常被客戶拒絕嗎？國內房仲龍頭公司信義房屋致力於數位轉型，開發出許多數位工具，希望達到更好的顧客體驗，並提高同仁工作效率，例如AI智能配案、DINDON智能賞屋等。正值畢業徵才季，想知道如何運用數位工具更有效率當好房仲，爭取高薪高發展的職涯機會，信義房屋於22、28日舉辦兩場應屆畢業生線上工作說明會，將分享數位賦能的房仲工作、學長姐職涯小故事，希望招募質優人才加入行列。

信義房屋表示，疫情衝擊全球，各行各業都受到影響，數位發展變得更為重要，即使是「服務人」的房仲工作，也要透過數位賦能，以提升服務品質及工作效率。因此，透過兩場說明會，將與新鮮人分享信義房屋近年數位轉型之路，也會邀請學長姐分享踏入房仲職涯的小故事。

信義房屋轉型辦公室專案經理周勤斌曾擔任第一線房仲業務、店長等工作。他觀察，多數房仲新鮮人最擔心服務買賣雙方時「事倍功半」，也擔心沒有人帶領、保障薪資「領不到」等三大問題。

面對這些痛點，信義房屋以數位賦能的方式來解決。周勤斌說，以前接到委託案件，每帶看一組客戶，都要土法煉鋼整理資料，彙整回報給屋主，現在可透過系統的數據分析，提供給屋主更全面的資料，還能藉此調整市場策略以提升銷售效率；而面對買方客戶，過去要花很多時間配案，但結果未必精準，現在透過AI智能配案工具，不僅節省作業時間，可以把心力更集中在如何精進服務品質，對買方來說，也不必再花寶貴時間去看不適合的房子。

周勤斌認為，以數位工具替房仲、客戶賦能，有效提升了工作效率，客戶也能感受到更好的服務體驗；輔以信義房屋師徒制、高薪優渥的服務待遇，應是相當適合新鮮人初次接觸房仲工作的機會。

信義房屋也進一步說明，針對新入職的房仲業務，祭出前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應，加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉職；無論是仲介或幕僚，也都享有具有競爭力的福利制度，包括公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。

職涯發展部分，則是提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，新鮮人也可利用信福幣自行購書、購買線上學習課程等。此外，也提供透明的升遷管道，包括定期選拔店主管、區主管。

「敢創敢夢工作說明會：應屆畢業生限定活動」預計於22、28日舉辦兩場次，參與說明會就有機會抽到AirPods Pro等禮物，詳情可上網查詢。